Эмира Дубая обвиняют во взломе телефона бывшей жены

Правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум приказал взломать телефон своей бывшей жены принцессы Хайи бинт Аль-Хусейни, тем самым нарушив британские законы. Такое постановление вынес Высокий суд Лондона.

Для своих противоправных действий в отношении экс-супруги и ее нескольких приближенных шейх использовал разработанное израильской компанией программное обеспечение Pegasus. Это позволило прослушивать телефонные звонки принцессы, читать ее сообщения и электронную почту.

Суд также постановил, что люди из окружения Мохаммеда пытались купить особняк по соседству с поместьем Хайи недалеко от Лондона, что является актом запугивания и заставило принцессу опасаться за свою жизнь.

Взлом телефона произошел во время процесса об опекунстве над двумя детьми.

Шейх с решением суда не согласился. "Я всегда отвергал выдвинутые обвинения и продолжаю это делать", - говорится в его заявлении.

Принцесса Хайя тайно покинула Дубай в апреле 2019 года. В том же году Мохаммед развелся с женой по законам шариата и начал судебное разбирательство в Высоком суде Лондона, чтобы добиться опеки над детьми.