Суд Ватикана оправдал священников

Суд Ватикана в среду оправдал двоих священнослужителей, обвинявшихся по делу о совращении несовершеннолетних. Речь шла о преступлениях сексуального характера в среде семинарии Пия X, расположенной в самом Ватикане: её студенты принимают участие в службах самого папы.

Бывшего учащегося, ныне священнослужителя Габриэле Мартинелии обвиняли в развратных действиях в отношении сокурсников. Бывшего главу семинарии Энрико Радиче — в сокрытии этих преступлений.

Процесс начался ещё в 2017 год у, причём, по особому разрешению папы — без заявления от потерпевших.

Суд признал факт сексуальных отношений между учениками. Но Мартинелли оправдали, поскольку он сам был тогда несовершеннолетним, а в отношении Радиче не было найдено доказательств вины.

Джорджия Орланди, Euronews:

"Вердикт полностью демонтировал позицию обвинения. Пока ещё рано говорить о возможной апелляции, но ясно, что этот итог стал часть по-настоящему исторического процесса, означающего очень важную веху для Ватикана, внутренней системе правосудия которого пришлось впервые столкнутся с подобной темой".