Франция просит защитить рыбаков

Франция призвала ЕС занять жесткую позицию в споре с Великобританией по поводу рыболовецкого промысла в Ла-Маше. Париж предупредил, что в качестве ответной меры хочет прекращения подачи электроэнергии на британский остров Джерси. Во Франции разочарованы тем, что Британия пропускает в свои территориальные воды лишь треть французских промысловиков - в обход договоренностям ЕС и Лондона после "брексита".

Премьер-министр Франции Жан Кастекс убежден: "Именно Еврокомиссия должна обеспечить соблюдение условий соглашения. Я четко говорю это Национальной Ассамблее: да, комиссия должна действовать, делать больше для того, чтобы гарантировать выполнение Соединенным Королевством взятых на себя обязательств".

Ранее британцы отказали большей части французских траулеров в лицензиях на промысел в водах острова Джерси, который находится под юрисдикцией британкой короны.. В Лондоне говорят, что строго следуют букве заключенных после "брексита" договоренностей и что речь идет о судах, не соответствующих обозначенным там критериям

Это - не первый "рыбный конфликт" Парижа и Лондона, в мае французские рыбаки, недовольные ограничениями, блокировали подступы к острову Джерси.