Тайвань: "Китай будет готов к вторжению через несколько лет"

Отношения между Тайванем и материковым Китаем — самые мрачные за 40 лет: в Тайбэе обеспокоены событиями последних дней, в частности массовыми полётами китайских самолётов над островом. По мнению тайваньских военных, Пекин уже через считанные годы будет располагать силами для успешного военного вторжения.

Цю Гочжэн, министр обороны Тайваня:

"Мы не хотим устраивать никаких провокаций. Если мы будем раздражать их, то они, конечно же, используют все возможности для ответа. По нашим суждениям, уже к 2025 году у них будет достаточная военная мощь".

Ситуацию пытается сгладить американское руководство: Джо Байден обещает ещё раз обсудить ситуацию с Пекином напрямую, а в Швейцарии планируется встреча американских и китайских советников по безопасности.

Джо Байден, президент США:

"Я говорил с Си Цзиньпином о Тайване. Мы согласились, что следует соблюдать договорённости. Мы ясно дали это понять. Как мне кажется, нам не следует делать ничего, что мешало бы соблюдению этого соглашения".

На этом фоне на Тайвань прибыла делегация французских сенаторов, которые планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Шаги такого формата обычно как раз и вызывают недовольство Пекина, который считает Тайвань своей провинцией.