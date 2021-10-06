Папа Франциск: "Это наш стыд"

"Это мой стыд, это наш стыд за слишком долгое бездействие". Такие слова прозвучали из уст Папы римского Франциска. В среду он прокомментировал доклад независимой комиссии о педофилии в католической церкви Франции.

Обращаясь к жертвам насилия, понтифик выразил им свои"искреннюю боль и сопереживание".

Папа Франциск, глава католической церкви:

"Тебе, Господь, слава. Нам - позор. Это время стыда. Я призываю епископов, религиозных деятелей, а также вас, дорогие братья, которые пришли сюда, чтобы разделить этот момент, приложить все усилия для того, чтобы подобные трагедии не повторились".

Ранее Комиссия по преступлениям сексуального характера в церкви (Ciase) опубликовала отчёт, согласно которому в последние 70 лет в рядах французской церкви действовали более трёх тысяч священнослужителей-педофилов. Жертвами сексуального насилия стали более 200 тысяч детей.