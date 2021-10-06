В борьбе с неравенством поможет ОЭСР

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Париже с официальным визитом, призвал развитые страны мира бороться с неравенством. По словам дипломата, разрыв между богатыми и бедными государствами усугубляется из-за изменения климата и пандемии коронавируса. Во французской столице Блинкен принимает участие (во главе американской делегации) в заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Энтони Блинкен, госсекретарь США: "Сегодня мы все несем за это ответственность. На протяжении десятилетий наши страны-члены измеряли экономический успех главным образом показателями роста ВВП и фондовых рынков, что не отражает реальности миллионов работающих семей. Напротив, наш беспрецедентный рост часто сопровождался растущим неравенством. Люди во всех наших странах и во всем мире жаждут большего роста и большей справедливости. ОЭСР может в этом помочь".

Около 140 стран завершают переговоры о мерах, призванных помешать международным компаниям уходить от налогообложения. Похоже, что они продвигаются к глобальной сделке по введению минимального налога на прибыль корпораций в размере 15%. Ожидается, что заключительное заявление по этому вопросу прозвучит в Париже в пятницу.