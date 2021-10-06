На севере аргентинской провинции Кордова бушуют лесные пожары. Пламенем охвачены луга и пальмовые леса. Небо застилает густой дым. Борьбу с огнем ведут сотни пожарных. Задействована техника, в том числе авиация. Задачу осложняют жаркая погода и сильный ветер.
Пожары начались пять дней назад в четырех райноах. Стихию удалось взять под контроль в Тулумбе и Собремонте, но активные очаги возгорания остались в Каминиаге и Сан-Педро-Норте, примерно в 900 километрах от Буэнос-Айреса. Из опасных районов эвакуированы жители. Точное числе покинувших свои дома людей пока не сообщается. Данных о погибших и пострадавших нет.
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