На севере аргентинской провинции Кордова бушуют лесные пожары. Пламенем охвачены луга и пальмовые леса. Небо застилает густой дым. Борьбу с огнем ведут сотни пожарных. Задействована техника, в том числе авиация. Задачу осложняют жаркая погода и сильный ветер.

Пожары начались пять дней назад в четырех райноах. Стихию удалось взять под контроль в Тулумбе и Собремонте, но активные очаги возгорания остались в Каминиаге и Сан-Педро-Норте, примерно в 900 километрах от Буэнос-Айреса. Из опасных районов эвакуированы жители. Точное числе покинувших свои дома людей пока не сообщается. Данных о погибших и пострадавших нет.