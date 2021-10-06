В Аргентине спасли кита

На побережье Аргентины зоологи спасли горбатого кита, который застрял на мелководье. 7-тонное животное длиной 8,5 м оказалось почти на берегу по неизвестной причине. Спасателям пришлось использовать экскаватор, чтобы помочь киту вернутся на глубину. Там, по их словам, животное быстро пришло в себя и уплыло в океан.
Причём это уже второй подобный случай за последние дни. Учёные выражают озабоченность тем, что за последние месяцы всё больше китов оказывается на берегу в Аргентине и Бразилии.
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