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Казахстан

Стая фламинго прилетела на Караколь

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 Ирина Александрова
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Фламинго
Фламинго   -   Авторское право  AP Photo/Ariel Schalit
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Это повторяется из года в год, и каждый раз подобные кадры завораживают. Сотни розовых фламинго прилетели на озеро Караколь, расположенное недаеко от города Актау в Казахстане. Здесь птицы делают остановку, прежде чем отправиться дальше на юг в Туркменистан или Иран для зимовки.

В этих местах богатая кормовая база, и поблизости нет людей. Пернатые пробудут на озере до середины ноября.

По данным орнитологов, каждую осень на озере Караколь останавливаются более 80 видов птиц, чтобы восстановить силы во время миграции. Многие из них занесены в Красную книгу.

Видеомонтаж • Алексей Доваль