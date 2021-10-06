ФРГ: либералы и "зелёные" - за переговоры с СДПГ

Вероятность того, что новое правительство Германии будет формировать коалиция под названием "Светофор", растёт.

Представители Свободной демократической партии (СвДП) и "Зелёные" заявили о готовности начать переговоры с социал-демократами (СДПГ). Они могут стартовать в четверг.

Анналена Бербок, сопредседатель партии "Союз 90/Зелёные: "Обменявшись мнениями, мы пришли к выводу, что теперь есть смысл вести более подробное обсуждение этой темы с СвДП и СДПГ. Тем более, что мы уже выработали общую позицию в ходе двусторонних переговоров".

Тем не менее между потенциальными партнёрами есть немало разногласий и открытых вопросов, подчеркнул Роберт Хабек - сопредседатель партии "Зелёных". Но они, как и либералы, выступают за то, чтобы переговоры с социал-демократами начались как можно скорее.

Кристиан Линднер, председатель Свободной демократической партии: "Я только что предложил Олафу Шольцу с согласия "Зелёных" встретиться уже завтра для проведения трёхсторонних переговоров. И они состоятся".

Однако и либералы, и "зёленые" пока не исключают вариант альянса с блоком ХДС/ХСС. Они неоднократно отмечали наличие точек соприкосновения с консерваторами.

Значит шансы на появление "Ямайской коалиции" сохраняются.