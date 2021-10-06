В Словении определят состав европейской семьи

Работа над имиджем Европы - этим не больше ни меньше занимаются в словенском замке Брдо лидеры стран ЕС, они прилетели сюда во вторник на неформальное совещание, первое с июня.

Задача - выработать единую стратегию в контексте бурной международной повестки дня ( здесь и Афганистан, и новый оборонный союз США, и отношения с Китаем).

Ведомству верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности поручено к ноябрю доработать "Стратегический компас" - так называется единая оборонная программа Большой Европы.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета, напомнил: "Наше единство - очень сильный актив. Многосторонний подход - ДНК Европейского Союза. И когда мы добиваемся успеха, когда нам удается укрепить европейское влияние, это полезно и для европейских граждан, и для наших партнеров, друзей, союзников".

В центре повестки дня в среду - перспективы европейского членства для стран Западных Балкан. Шесть государств-соискателей ждут от старых членов ЕС зеленого света на вход.

Ранее Слоения, нынешний председатель ЕС и хозяйка саммита, предложила до 2030 года провести очередной раунд коллективной евроинтеграции, подобный тому, что был в 2004 году, и сообща принять в ряды ЕС Албанию, Сербию, Косово, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию.

В Любляне убеждены, что интеграционный потенциал Большой Европы не исчерпан. С этим согласны не все члены ЕС, на саммите у них будет шанс высказать свою точку зрения.