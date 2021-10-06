Энергетический кризис в Европе: почему расходы европейцев могут увеличиться этой зимой

Стоимость природного газа в Европе резко возросла на фоне выхода стран из локдауна, связанного с COVID-19. Энергетический кризис усугубляется, счета европейских потребителей этой зимой могут значительного увеличиться. Цены на газ в Европе выросли в шесть раз по сравнению с предыдущим годом и продолжают увеличиваться. Ситуация вряд ли изменится до весны.

Правительства ищут способы защитить потребителей, в частности путем снижения налогов.

Ниже представлены пять графиков, которые помогут понять, что происходит.

Цены на природный газ растут неуклонно

Цены на газ увеличились шестикратно, если сравнивать с 2020 годом, и примерно вчетверо по сравнению с весной этого года. Это связано с ростом спроса во всем мире, поскольку экономики многих стран вышли на путь восстановления.

Более долгая зима в прошлом году и конкуренция со стороны государств Восточной Азии за газ повлияли на рост его стоимости. Кроме того случаются проблемы с поставками, также вызывают обеспокоенность задержки в обслуживании и сокращение инвестиций.

Рост цен на газ в свою очередь оказывает влияние на стоимость электроэнергии, так как более 20% европейского электричества вырабатывается с помощью природного газа.

Импорт природного газа

Европейский союз в большой степени зависит от поставок природного газа из стран, не входящих в блок. Производство газа внутри ЕС сокращается.

Согласно данным Евростата, страны Евросоюза закупили в 2019 году примерно 90% газа.

Россия - крупнейший экспортер природного газа в ЕС. Ее доля в экспорте в Евросоюз в 2020 году составила 43,4%. На втором месте - Норвегия.

Эксперты в этом году не раз обсуждали проблему поставок из России, в частности намеренно ли страна сокращает траспортировку газа, чтобы открыть недавно достроенный газопровод "Северный поток-2".

Запасы природного газа

Еще одна проблема, беспокоящая руководство ЕС, состоит в том, что запасы природного газа в этом году ниже, чем были в это же время в 2020 году.

Если в октябре прошлого года они составляли 95%, то на сегодняшний день - лишь 75%, так как из-за долгой зимы запасы газа уменьшились.

"Нельзя сказать, что мы хорошо готовы к зимнему сезону, в первую очередь в плане систем отопления. Эта обеспокоенность и ведет к росту цен. На рынках прогнозируют дефицит предложения газа, что приводит к повышению его стоимости сейчас", - говорит научный сотрудник центра Брейгеля Симон Тальяпьетра.

Инфляция в Еврозоне

Повышение стоимости природного газа привело к ускорению инфляции во всех 19 странах Еврозоны, согласно последним данным Евростата.

Инфляция в зоне евро достигла максимального показателя за последние 13 лет - 3,4%. Это напрямую связано с ростом цен в энергетическом секторе (17,4%). В сентябре прошлого года в этом секторе была зафиксирована дефляция (-8.2%).

Значение природного газа в системе потребления ЕС

Природный газ - второй по популярности энергоноситель в 27 странах Европейского союза после нефти и нефтепродуктов. И хотя потребление газа сократилось по сравнению с 2008 годом, он остается важным источником энергии.

Некоторые эксперты отмечают, что частью проблемы является зависимость европейцев от ископаемого топлива и ее решением может стать развитие возобновляемых источников энергии.

Общество также должно адаптироваться к более широкому использованию зеленой энергии.