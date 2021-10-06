Срочная новость
This content is not available in your region

мир

"Политика Еврокомиссии является ошибочной"

Access to the comments Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Трубы "СП–2", теперь уже уложенные
Трубы "СП–2", теперь уже уложенные   -   Авторское право  Jens Buettner/dpa via AP
Размер текста Aa Aa

Несколько стран ЕС требуют провести расследование причин недавнего скачка цен на газ. Голубое топливо бьёт исторические рекорды. По данным Еврокомиссии, спрос на газ на континенте — самый высокий за 25 лет.

Греция, Испания, Румыния, Франция и Чехия предложили выяснить, почему действующих контрактов оказалось недостаточно и как смягчить подобные скачки, координируя закупки и создание запасов газа. Во Франции, например, правительству пришлось заморозить рост цен для конечных потребителей и создать программу помощи семьям с низким доходом.

Некоторые аналитики обвиняют в росте цен Россию, недавно закончившую строительство "Северного потока – 2". В Москве эти обвинения категорически отвергают и считают, что причины — в ошибочной европейской политике.

Владимир Путин, президент России:

"Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава. Вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом. Оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной".

В "Газпроме" подчёркивают, что им такие высокие цены попросту невыгодны, поскольку заставляют клиентов отказываются от закупок топлива. В компании считают, что в Европе попросту отстали от графика заполнения газохранилищ, а теперь спешат из-за того, что по прогнозам зима будет очень холодной. В "Газпроме" ожидают, что объём добычи в этом году превысит полтриллиона кубометров — рекорд за 10 лет.

Видеомонтаж • Павел Барсуков