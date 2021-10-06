"Политика Еврокомиссии является ошибочной"

Несколько стран ЕС требуют провести расследование причин недавнего скачка цен на газ. Голубое топливо бьёт исторические рекорды. По данным Еврокомиссии, спрос на газ на континенте — самый высокий за 25 лет.

Греция, Испания, Румыния, Франция и Чехия предложили выяснить, почему действующих контрактов оказалось недостаточно и как смягчить подобные скачки, координируя закупки и создание запасов газа. Во Франции, например, правительству пришлось заморозить рост цен для конечных потребителей и создать программу помощи семьям с низким доходом.

Некоторые аналитики обвиняют в росте цен Россию, недавно закончившую строительство "Северного потока – 2". В Москве эти обвинения категорически отвергают и считают, что причины — в ошибочной европейской политике.

Владимир Путин, президент России:

"Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава. Вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом. Оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной".

В "Газпроме" подчёркивают, что им такие высокие цены попросту невыгодны, поскольку заставляют клиентов отказываются от закупок топлива. В компании считают, что в Европе попросту отстали от графика заполнения газохранилищ, а теперь спешат из-за того, что по прогнозам зима будет очень холодной. В "Газпроме" ожидают, что объём добычи в этом году превысит полтриллиона кубометров — рекорд за 10 лет.