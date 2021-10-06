COVID-19: всплеск смертности в России

Суточное число смертей от коронавируса в России превысило 900, что является рекордом: в среду скончались 929 человек. Предыдущий рекорд - 895 смертей - был зарегистрирован во вторник. За минувшие сутки выявлено более 25 тыс новых случаев заражения, а их общее число достигло 7,6 млн.

Москва - эпицентр эпидемии в стране - пока воздерживается от повторного введения ограничений: власти заявили, что карантин будет "абсолютно нежелательным сценарием для любого региона страны".

Что думают об этом жители столицы?

- В основном заболеваемость растёт в Москве. Но поскольку у нас в Москве здравоохранение больше развито, чем в среднем по России, то я считаю, что это пока не страшно.

- У меня страха пока нет, например. У моих близких тоже. Несмотря на то, что у меня болели ковидом близкие.

- "Времена не выбирают, в них живут и умирают". Независимо от того, есть прививка, нет прививки - каждый в отдельности должен думать о своём здоровье и повышать свой иммунитет.

В России самое большое число погибших от пандемии в Европе - по официальным данным, более 212 тыс человек. Уровень вакцинации в стране остаётся низким: полностью привиты лишь 29% 146-миллионного населения, хотя бы одну дозу вакцины получили около 33%.

Система здравоохранения России начала проявлять признаки перегрузки из-за новой вспышки заболевания, начавшейся в конце сентября.