Киев против принципа "Не раздражать Россию"

Киев выступает за активизацию НАТО в Чёрном море и против принципа "не раздражать Россию" в этой акватории. Об этом заявил министр иностранных дел Украины, выступая на Варшавском саммите по безопасности. По его словам, действия России нарушили баланс сил в регионе и угрожают черноморской торговле.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:

"Российская политика в отношении НАТО основана на принципе, что само существование НАТО — это провокация. Так что когда мы начинаем думать, что́ альянс может сделать, чтобы не провоцировать Россию, это излишне усложняет дело: что бы вы ни делали, это будет воспринято в России как провокация".

Ещё год назад Украина подписала с Румынией — членом НАТО — договор о расширении военно-технического сотрудничества, направленный в том числе на укрепление безопасности в Чёрном море.

Этим летом и Россия, и НАТО проводили в море масштабные учения. Альянс обвинил Россию в создании нескольких опасных инцидентов вблизи от кораблей западных стран. Москва обвиняла представителей НАТО в том же; громким скандалом обернулась история с британским эсминцем Defender, когда действия британских моряков подверглись критике даже у них на родине.