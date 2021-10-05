330 тысяч детей стали жертвами сексуального насилия в католической церкви Франции

330 тысяч детей стали жертвами сексуального насилия в католической церкви ФранцииКомментарии
330 тысяч несовершеннолетних стали жертвами сексуального насилия в лоне католической церкви Франции и в околоцерковных кругах за последние 70 лет.
К такому выводу пришла независимая комиссия после 2,5 лет кропотливой работы с потерпевшими и свидетелями, изучая церковные, судебные, полицейские и газетные архивы, начиная с 1950-х годов. На горячую линию поступило более 6,5 тысяч звонков от предполагаемых жертв или свидетелей.
В опубликованном комиссией 2500 страничном отчете говорится о почти 3 000 педофилов - две трети из которых священники, служившие в период с 1950-2020 годы. Более 2 десятков дел, которые еще можно расследовать, были переданы прокуратуре.
Папа римский Франциск всерьез занялся решением порочащей католическую церковь проблемы еще несколько лет назад.
В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. А в мае 2019 года издал новаторский церковный закон, обязывающий всех католических священников и монахинь во всем мире сообщать церковным властям о сексуальном насилии и укрывательстве виновных священнослужителей со стороны своего начальства.