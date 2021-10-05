Италия: левоцентристы выиграли, но не "взяли" столицу

В ряде крупных итальянских городов, включая Рим и Турин, пройдет второй тур муниципальных выборов. В завершившемся первом ни один из кандидатов на пост мэра там не набрал 50% голосов.

В то время как в Милане, Неаполе и Болонье победу одержали левоцентристы.

В столице сокрушительное поражение потерпела действующий мэр от партии "Движение 5 звезд" Вирджиния Рагги. По предварительным данным, во второй тур проходят бывший министр финансов демократ Роберто Гуалтьери и правоцентрист Энрико Микетти.

Левоцентристы во главе с Демократической партией и ее лидером Энрико Леттой считают итоги прошедших выборов победой над правыми силами.

Летта пытался убедить "пятизвездочных" вести совместную кампанию на этих выборах с прицелом на общенациональное голосование в парламент в начале 2023 года. Он полон решимости не допустить в следующее правительство Италии правые силы, которые в последние годы набирали популярность, в особенности это касается "Лиги" во главе с Маттео Сальвини.

Примечательно, что проигравшие на муниципальных выборах кандидаты от "Движения 5 звезд" в Риме и Турине отвергли предложения Демократической партии присоединиться к коалиционному альянсу и предпочли баллотироваться в одиночку.

Кандидаты от правых сил одержали победу в Триесте и Калабрии, где выбирали губернатора в связи с кончиной предыдущей главы региона.

Второй тур голосования в Италии пройдет 17-18 октября.