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Франция

Блинкен прилетел в Париж налаживать отношения

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 Ольга Кепински
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Блинкен прилетел в Париж налаживать отношения
Авторское право  Patrick Semansky/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл во Францию на фоне напряженных отношений между союзниками по НАТО.

Вашингтон исключил Париж из новой инициативы по обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В результате чего, Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение назвали "ударом в спину".

Блинкен прибыл в Париж на международную экономическую конференцию, но также намерен встретиться с французскими властями.