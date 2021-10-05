Парламент Румынии поддержал вынесение вотума недоверия правительству

Во вторник парламент Румынии подавляющим большинством голосов поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Флорина Кыцу.

Предложение о вынесении вотума внесла левоцентристская Социал-демократическая партия, члены которой считают, что работа кабинета министров стала причиной ухудшения экономической ситуации и привела к снижению уровня жизни в стране.

Флорин Кыцу занял пост премьера менее года назад. Его правительство почти сразу попало под шквал критики из-за распространия коронавируса в стране: Румыния находится на одном из последних мест в Европе по уровню вакцинации.

Страна оказалась в политическом кризисе, что угрожает и ее экономическому восстановлению.

В июне румынская парламентская оппозиция уже выступала с предложением вынести вотум недоверия правительству, но тогда парламент проголосовал против этой инициативы.