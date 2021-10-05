Франция: "Нас беспокоит социальный регресс"

По всей Франции во вторник прошли массовые манифестации, участники которых требовали повышения зарплат, пенсий и пособий. В Париже, по данным профсоюзов, на демонстрацию вышли около 25 000 человек. Сотни людей приняли участие в аналогичной акции в Лилле. Через полгода в стране пройдут президентские выборы, и трудящиеся стремятся озвучить свои требования:

– Мы вышли на улицу не для того, чтобы размяться, и не ради не пойми чего. Мы не ходим на демонстрации антипрививочников, сторонников теории заговора или разного рода фашистов. Нас беспокоит социальный регресс, ведь власти, можно сказать, скрытно ведут против нас войну своими антисоциальными мерами.

– Хочется, чтобы именно эти вопросы были в центре президентских дебатов. Меня не интересуют разговоры о сепаратизме. Меня волнует, как дотянуть до конца месяца, и будет ли у меня стабильная работа… то есть очень конкретные вопросы.

Помимо повышения зарплаты демонстранты требовали также улучшения условий труда:

– Всё меньше людей хотят работать в сфере здравоохранения, зарплата растёт медленно, а трудиться приходится в очень сложных условиях.

Манифестации и забастовки прошли по призыву профсоюзов и молодёжных организаций в связи с продолжающимся ростом цен на газ, электричество и на предметы первой необходимости.