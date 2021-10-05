Сложные времена для Facebook

Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp устранен практически полностью и, как утверждают разработчики, не привел к утечке данных пользователей. Однако этот инцидент вызвал резкое падение акций Facebook, основатель которой Марк Цукерберг потерял за день около 6-7 миллиардов долларов, опустившись с четвертого на шестое место в рейтинге богатейших людей мира.

В официальном заявлении компании говорится, что причиной неполадок стало "неудачное изменение программной конфигурации", которое привело к сбою в работе DNS-маршрутизаторов.

Разочарованию пользователей не было предела.

"Я люблю Instagram. Это приложение я использую чаще всего, особенно для своей работы. Так что в профессиональном плане это определенно шаг назад, так как лично я просто всегда нахожусь в приложении. Так что это отстой. Это ужасно. Да", - считает эта девушка.

"Одна из моих лучших подруг сегодня отругала на меня за то, что я не посмотрела ее сообщения, а я не получила ни одного, потому что платформы не работали", - жалуется эта женщина.

Сбой произошел в сложный момент для Facebook - буквально за несколько часов до начала слушаний в Сенате. Компанию обвиняют в том, что ее продукты вызывают психологические проблемы у подростков.