"Киноэкипаж" на орбите

"Союз МС-19" с "киноэкипажем" успешно вышел на орбиту. Ракета стартовала с к космодрома "Байконур" во вторник утром. На борту кинорежиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Они впервые в истории будут снимать прямо на орбите художественный фильм. Командир "Союза", космонавт Антон Шкаплеров, тоже станет актёром и сыграет, фактически, сам себя — командира корабля, который доставит на космическую станцию женщину-врача.

Для съёмочной группы космическая подготовка заняла четыре месяца.

Юлия Пересильд, актриса:

"Мы хорошо подготовлены, насколько это было возможно за столь короткие сроки. Это на самом деле эксперимент, поэтому мне не хочется употреблять такие слова как страх, боязнь и всё прочее. Мне хочется говорить, что это очень волнительно, но одновременно и радостно: вы же понимаете, как мало людей вообще там были. А у нас есть возможность не просто полететь в космос, а сделать там то, что мы умеем по-настоящему хорошо делать на Земле: это снять кино".

Фильм "Вызов" расскажет о полёте на орбиту врача, которая должна провести срочную операцию космонавту. Съёмки должны продлиться 12 дней, в них примут участие и другие космонавты станции. Пересильд и Шипенко вернутся на землю на "Союзе МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким, а Шкаплеров останется на МКС ещё на полгода.