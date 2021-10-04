Лидеры мировых религий поддержали борьбу за климат

Как можно быстрее достичь нулевого уровня углекислого газа призвали мировые религиозные лидеры: более 30 иерархов различных церквей собрались в Ватикане у папы римского и подписали декларацию в преддверии климатического саммита ООН. Среди подписавших обращение — представители практически всех крупнейших мировых религиозных течений, в том числе Русской православной церкви.

Франциск, папа римский:

"Позвольте мне предложить три концепции, отражающие наши совместные усилия: открытость для взаимосвязанности и совместного участия, движущая сила любви и призыв к уважению".

Иерархи отметили , что каноны всех их религий подчёркивают необходимость спасать жизни и сохранять устройство мироздания, и потому они горячо поддерживают высказываемые в ООН климатические цели.

Алок Шарма, председатель COP26:

"Нам нужно, чтобы молодёжь продолжала призывать к переменам с тем же пылом, что мы услышали сегодня. Нам нужно, чтобы учёные своим академическим авторитетом усилили свой голос в публичных дебатах. И нам нужно, чтобы религиозные лидеры использовали свой моральный авторитет, чтобы обосновать эти действия".

В качестве символического жеста религиозные деятели бросили по горсти земли в кадку с молодым оливковым деревцем. 26-я климатическая сессия ООН, отложенная с прошлого года, должна пройти в шотландском Глазго в ноябре.