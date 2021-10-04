Рекордная смертность от COVID-19 в России

За последнюю неделю в России показатели смертности от COVID-19 бьют рекорды за всю пандемию. Ежедневный прирост стремится к отметке в 900 летальных исходов. При этом число заболевших в сутки превышает 25 тысяч человек и также приближается к рекордным показателям.

Согласно последним данным, в России полностью вакцинированы от коронавируса более трети взрослого населения.

Врачи отмечают, что коронавирусом в последнее время все чаще заражаются молодые люди. По их словам, это связано с бытующим мнением о том, что молодой организм способен выстоять перед новой болезнью.

Молодежь более наплевательски относится к своему здоровью, потому что они молодые, сильные, здоровые — не вакцинируются Сергей Бабиков завотделением реанимации ГКБ №2 г. Ставрополь

Число ежедневных захоронений растет по всей стране. Среди жертв пандемии много молодых и казалось бы здоровых людей.

Если мы в месяц хоронили в среднем 120-130 человек, то сейчас хороним 200 и более. И молодые, и студенты, и работающие, сильные, и люди, которые еще вчера ходили на работу — за неделю-две сгорают. И мы вот встречаемся здесь с родственниками Олег Колпаков директор кладбища г. Невинномысска (Ставропольский край)

За все время пандемии в России от коронавируса скончались 210 тысяч человек.