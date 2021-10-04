Грузия избежала досрочных парламентских выборов

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выиграла прошедшие в субботу муниципальные выборы.

После подсчета более 99% бюллетеней, она набирает около 47% голосов. На втором месте с 31% оппозиционное "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили. Третьей стала партия экс-премьера Георгия Гахарии "За Грузию", у которой около 8% голосов.

Во всех пяти крупных городах, в том числе Тбилиси, пройдет второй тур выборов - ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов.

Накануне выборов в Грузию вернулся бывший президент Михаил Саакашвили. Вскоре он был арестован, так как в 2018 году был заочно осужден за злоупотребление служебным положением.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в воскресенье, что Саакашвили будет отбывать полный срок шестилетнего тюремного заключения.

Уже несколько лет Грузия не может выйти из внутриполитического кризиса. Ситуация усугубилась после прошлогодних парламентских выборов, где также победила "Грузинская мечта". Большая часть оппозиции отказались работать в новом парламенте, ссылаясь на нарушения во время голосования.

При посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля правящая партия и оппозиция пришли к соглашению - если на местных выборах "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов, в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Но, судя по данным ЦИК, этого удалось избежать.