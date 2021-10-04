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Швеция

В ДТП погиб Ларс Вилкс, автор карикатур на пророка Мухаммеда

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 Ольга Кепински
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Ларс Вилкс
Ларс Вилкс   -   Авторское право  Vesa Moilanen/AP
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В результате ДТП в Швеции погиб художник Ларс Вилкс. Он стал скандально известен после того, как в 2007 году опубликовал карикатуру на пророка Мухаммеда с телом собаки.

Террористическая организация "Аль-Каида" включила Вилкса в список "главных врагов ислама" и назначила за его голову награду в $100 тыс. С тех пор художник находился под круглосуточной охраной.

В аварии вместе с Вилксом погибли два агента безопасности.