"Досье Пандоры": подробности

Король Иордании Абдалла – один из сотен мировых лидеров, политиков и бизнесменов, упомянутых в «досье Пандоры», опубликованном в воскресенье. Расследование продолжалась больше года, и теперь Международный Консорциум журналистов представил вниманию общественности многочисленные документы. Они проливают свет на различные тайные махинации с использованием офшорных счетов, которые позволили скрыть от налоговых органов триллионы долларов.

– У нас есть электронные письма, копии паспортов, банковские выписки, – рассказывает журналист Уилл Фицгиббон, – по ним видно, как президенты, короли, принцессы, миллиардеры и преступники прячут и переводят деньги.

В «досье Пандоры» фигурирует также премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш. Он отвергает обвинения в свой адрес:

– Эти деньги переводились из чешского банка, с них был уплачен налог. Речь идёт о моих деньгах, которые затем вернулись обратно в Чехию.

Среди известных политиков, связанных, согласно расследованию, с офшорными компаниями – президенты Украины, Кении и Кипра, а также министры финансов Пакистана, Нидерландов и Бразилии.

Также утверждается, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр с помощью офшорной компании смог уйти от крупного налога на недвижимость при покупке здания в Лондоне. Впрочем, нет данных о том, что закон при этом был нарушен.

«Досье Пандоры» стало результатом работы той же группы журналистов, которая пять лет назад подготовила вызвавшее много шума «Панамское досье».