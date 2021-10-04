«Архивы Пандоры»: голословные утверждения или надежная информация?

Часть расследования, которое было опубликовано под названием «досье Пандоры», посвящено российским чиновникам и людям, связанным с руководством страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в досье «много голословных утверждений и передергиваний», а его фигуранты заявляют о том, что не совершали противоравных действий. Один из участников журналистского расследования Роман Анин в интервью Euronews выразил надежду, что хотя бы часть людей, чьи фамилии упоминаются в документах, понесут ответственность, так как в некоторых случаях речь идет о нарушении закона.

По мнению пресс-секретаря российского президента, подобные материалы не могут и не должны быть поводом для проверок. Песков полагает, что в этом журналистском расследовании «нет ничего особенного».

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, которого авторы досье называют тайным бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, участника грандиозного проекта по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров, заявил, что не совершал ничего противоправого и ему нечего скрывать.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа, еще один фигурант досье, рассказал, что раньше занимался бизнесом за рубежом, все декларировал, как положено, а само расследование назвал «попыткой дискредитации».

Главный редактор проекта «Важные истории» Роман Анин был одним из 600 журналистов, занимавшихся составлением досье. В интервью Euronews он рассказал, что был впечатлен количеством депутатов Госдумы РФ и их родственников, которые встретились в ходе работы над расследованием.

«Мы уже не первый раз участвуем в таком масштабном расследовании офшорных утечек и встречались со многими фактами, когда высокопоставленные чиновники прятали свои состояния в офшорах, поэтому нас трудно удивить. Но в этот раз самым удивительным для меня стал длинный список депутатов Госдумы, которых мы обнаружили в этом офшорном досье, а также их близких. В некоторых случаях речь идет про прямое нарушение закона. Для меня это удивительно еще и потому, что сейчас в России всех подряд признают иностранными агентами. Я сам - иностранный агент. "Важные истории" - иностранный агент. Власть взяла курс на изоляцию страны и пугает граждан коварным Западом. За любые зарубежные контакты на людей вешают ярлыки, за любую копейку из-за границы, даже если это перевод от родственников на день рождения, вы можете стать иностранным агентом. Однако депутаты, которые за это голосуют и принимают эти законы, - у них счета в Швейцарии и Великобритании, офшоры на Британских Виргинских островах. В общем, они самые настоящие иностранные агенты в том смысле закона, который они придумали», - говорит Анин.

Журналист надеется, что хотя бы часть фигурантов досье понесет ответственность за незаконную деятельность, пусть и не в России.

«Я не исключаю, что какие-то из наших находок через какое-то время могут привести к тому, что люди лишатся должностей. Дело в том, что власть в России никогда не реагирует моментально. Но всегда есть некий эффект. Скажем, на примере «панамских документов» мы видели, что некоторые, естественно не первого ранга, чиновники впоследствии сталкивались с проблемами, с уголовными делами и даже с отставками именно из-за того, о чем мы писали. Конечно, власть не признавала, что это произошло, потому что журналисты сообщили об этом, объясняли работой правоохранительных органов. Но даже если и так, в основе фактуры правоохранительных органов были наши находки», - пояснил глава проекта «Важные истории».

Работа над документами, которые оказались в распоряжении журналистов, заняла больше года. При этом, говорит Анин, ему и коллегам приходилось сдерживать желание опубликовать наиболее интересные находки сразу.

«Это расследование, как и в случае с "панамскими документами" - очень сложная техническая коллаборация, потому как при работе с тремя терабайтами данных нужно найти сервер, куда все это поместить. Более того, эти данные нужно предварительно очистить, индексировать, чтобы по ним можно было что-то искать. У всех участников проекта есть доступ к этой базе данных. Мы могли искать по всему архиву, а не только там, где упоминались российские граждане. Кроме того, у нас был чат, или форум для исследователей, где мы обменивались находками. Смысл подобных проектов в том, чтобы работать вместе, а не чтобы, как обычно делают журналисты, поскорее написать, У коллег есть такой соревновательный дух. Здесь, наоборот, человек должен поделиться всем, что нашел, а если ты этого не сделал, могут быть проблемы. Например, в следующий раз не пригласят участвовать в проекте», - рассказал Роман Анин.

«Важные истории» отмечают, что указанным в досье данным можно доверять, так как они были перепроверены с помощью множества открытых источников. Людям, чьи офшоры заинтересовали журналистов, были отправлены запросы, и многие подтвердили, что сведения о них в «архиве Пандоры» верны.