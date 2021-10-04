Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Их наградили за изучение рецепторов, отвечающих за восприятие температуры и осязание.

В этом году в связи с пандемией COVID-19 премия будет вручена в стране, где находятся лауреаты, а не на традиционной церемонии в столице Швеции Стокгольме.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия вручается за важные открытия в области физиологии и медицины. За присуждение премии отвечает Нобелевская ассамблея Каролинского института в Стокгольме. Правом номинировать на премию обладают ученые разных стран.

Премия присуждается с 1901 г. Первым лауреатом стал немецкий врач, микробиолог и иммунолог Эмиль Адольф фон Беринг, разработавший способ иммунизации против дифтерии.

Дважды лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине становились российские ученые: физиолог Иван Павлов в 1904 году и биолог Илья Мечников в 1908 году.