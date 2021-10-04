В Ливии задержаны тысячи мигрантов

В Ливии более 5 тысяч мигрантов арестованы в рамках крупной операции. Об этом сообщает Норвежский совет по делам беженцев. При этом по данным ООН, один мигрант застрелен, ещё 15 получили ранения.

Власти Ливии в субботу сообщали о 4 тысячах задержанных. По их словам, это была операция против наркоторговцев и организаторов незаконной миграции.

Александра Сайех, ливийский отдел НСДБ:

"Это крупнейшая операция против мигрантов в Ливии за последние годы. Уже не в первый раз мы видим аресты, в меньших масштабах такое происходило в течение всех последних месяцев. В прошлом году число задержанных в ливийских центрах содержания доходило до 5 тысяч, так что такие действия — не новость. Но происходящее сейчас — крупнейшая операция по числу задержанных за сутки".

Неправительственные организации призывают страны Запада вмешаться в происходящее, заявляя о нарушения прав человека.

Тысячи мигрантов проживают в Ливии нелегально, ожидая возможности отправиться дальше в Европу. Задержанных власти страны обычно распределяют по центрам содержания, а затем многие из них могут быть депортированы обратно в страну происхождения.