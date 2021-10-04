При взрыве в Кабуле погибли мирные жители

По меньшей мере 12 человек стали жертвами взрыва в столице Афганистана, ещё три десятка получили ранения. Инцидент произошёл в воскресенье у одной из кабульских мечетей, где проходила траурная церемония в связи со смертью матери одного из лидеров движения «Талибан». О своей ответственности за нападение никто пока не заявлял, при этом, по данным СМИ, талибы задержали троих подозреваемых.

Отмечается, что речь идёт о первом в Кабуле крупном теракте с конца августа, когда в результате взрыва в аэропорту погибли 169 афганцев и 13 американских военных.

Талибы несколько недель назад захватили власть в Афганистане, и теперь им предстоит продемонстрировать способность обеспечивать в стране безопасность. Наблюдатели отмечают, что это непростая задача в условиях экономического кризиса и присутствия соперничающих вооружённых группировок.