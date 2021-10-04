Фумио Кисида - новый премьер Японии

Парламент Японии большинством голосов утвердил в должности премьер-министра страны Фумио Кисиду, председателя правящей Либерально-демократической партии. В самом скором времени он огласит состав нового кабинета министров, в который, как ожидается, войдут лишь двое из двадцати министров из прежнего правительства. На этой неделе 64-летний Кисида должен будет выступить с программной речью.

Фумио Кисида был главой министерства иностранных дел с 2012 по 2017 годы. Его называют умеренным консерватором. Он выступает за развитие стратегического союза с США, но не поддерживает предложений о внесении изменений в конституцию страны, касающихся отказа от создания вооружённых сил.

Фумио Кисида стал сотым по счёту премьер-министром Японии.