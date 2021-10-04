Италия готовится к референдуму об эвтаназии

Италия готовится к референдуму по легализации эвтаназии. Инициативная группа набрала более миллиона подписей под обращением об изменении статьи 579 уголовного кодекса о причинении смерти человеку по его собственной просьбе. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

По итальянским законам, для проведения референдума достаточно и полумиллиона подписей. Теперь петиция должна пройти процедуру проверки. Если её одобрит Конституционный суд, то уже в следующем году должно состояться голосование об отмене наказания за эвтаназию.

Право на смерть

Сторонники легализации эвтаназии говорят, что право пациентов на уход из жизни с применением медикаментозных средств закреплено в Конституции: «никто не может быть принуждён к лечениею, за исключением случаев, предусмотренных законом». Активисты ссылаются и на соцопрос 2019 г., согласно которому 92% итальянцев поддерживают эвтаназию (в 1997 этот показатель составлял 58%).

Надежды авторов петиции связаны и с решением Конституционного суда по делу Фабиано Антониани. Это диджей, который в результате ДТП стал инвалидом. Он хотел умереть в швейцарской клинике. В сентябре 2019 Конституционный суд постановил, что в исключительных случаях подобные действия законны и допустимы, — и это стало важным прецедентов в борьбе за легализацию эвтаназии в Италии.

Петицию о пересмотре законодательства опубликовала Ассоциация Луки Косчони, основанная в 2002 г. для борьбы за свободу научных исследований. Её основатель, представитель партии «Итальянских радикалов», добивался отмены запрета ограничений на использование стволовых клеток в научных целях. Референдум по итогам соответствующей петиции не собрал кворум — явка составила менее 50%. В 2006 Косчони умер в возрасте 38 лет от бокового амиотрофического склероза.

«Культура одноразового пользования»

Одним из главных врагов эвтаназии в Италии считается Католическая церковь. Ватикан неоднократно заявлял о недопустимости умерщвления пациентов. Аборты и эвтаназию папа Римский Франциск относил к «культуре одноразового пользования» и называл «одной из трагедий современной европейской цивилизации». По данным «Евростата» ок. 80% итальянцев называют себя католиками, так что позиция церкви может сыграть существенную роль.

«Легализация эвтаназия и кампания за проведение такого референдума — это отрицание ценности человеческой жизни в моменты крайней слабости», — сказала Euronews Марина Казини Бандини, президент Итальянского движения за жизнь. Эта организация проводит кампанию против абортов, эвтаназии и ЭКО, её представитель выражают глубокую озабоченность перспективой референдума.

Люди говорят о самоопределении, но это всего лишь дымовая завеса. Всё это связано со страхом, невежеством, одиночеством, отсутствием помощи и недостатком адекватных ответов на реальные потребности больных и их семей. Несмотря на все социальные и культурные изменения, настоящая битва разворачивается вокруг признания ценности жизни каждого человека, здорового или больного. Марина Казини Бандини председатель Итальянского движения за жизнь

Противники эвтаназии настаивают на том, что основной упор в работе с неизлечимо больным надо делать на оказании паллиативной помощи. «Даже когда невозможно вылечить кого-то, медицинская помощь остается обязанностью», — объясняет свою позицию анестезиолог Симоне Пицци. — Мы должны предложить больным всё, что есть в нашем распоряжении, чтобы к ним относились достойно, чтобы они могли жить дальше».

Процедура

На пути к референдуму петиция должна пройти Кассационный суд, который устанавливает подлинность подписей, и Конституционный суд, обладающий правом оценки законности вопроса, предложенного активистами.

Эксперт по конституционному праву Марко Ладу отмечает сложность этой проблемы для судебных инстанций. При этом сам он выступает за легализацию эвтаназии:

«Мы не должны автоматически полагать, что такой референдум соответствует критериям законности, установленным Конституционным судом. Ведь вопрос, которые предлагается для референдума, открывает возможности для декриминализации убийства согласившейся стороны в любой ситуации, — это же может рассматриваться как нарушение баланса между разными конституционными правами».

Даже если дело и не дойдёт до референдума, его инициаторы говорят, что уже сама прошедшая кампания может считаться большим шагом на пути к решению вопроса об эвтаназии. Петиция спровоцировала оживление дебатов, которые ещё будут потрясать итальянское общество вплоть до самого консервативного ядра.