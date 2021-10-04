В ЕМА одобрили третью дозу

Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение третьей, так называемой "бустерной", дозы вакцины для пациентов от 18 лет.

Здесь также подтвердили необходимость в третий раз прививать от коронавируса вакцинами Pfizer и Modernaлюдей без тяжёлых заболеваний минимум через полгода после второго укола. Людей же с ослабленной иммунной системой рекомендуется ревакцинировать не менее чем через 28 дней после второй прививки.

Теперь рекомендации EMA направят в Еврокомиссию для утверждения, а затем в органы здравоохранения 27 стран-членов. Интересно, что в некоторых странах ревакцинация уже началась.

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал богатые страны не использовать бустерные дозы в этом году, заявив, что нет научных данных, подтверждающих необходимость вакцинации. Он сказал, что вакцины COVID-19 лучше использовать в развивающихся странах, где многие люди до сих пор не получили первые прививки.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали в мире 4 800 375 человек.