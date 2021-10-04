Чехия: предвыборная неделя

В Чехии началась последняя предвыборная неделя. За голоса избирателей и места в парламенте страны борются 22 политических движения. Политологи при этом считают, что фактически главный вопрос выборов — о доверии граждан действующему премьеру Андрею Бабишу и его партии "Акция недовольных граждан" (ANO). По последним данным опросов, она лидирует и может получить около 27% голосов.

Иржи Пеге, политолог:

"У Бабиша есть очень сильный союзник в лице президента Милоша Земана. Он открыто говорил о том, что назначит новым главой правительства лидера победившей партии. А поскольку главные соперники Бабиша — политические коалиции, которые Земан не признаёт политическими субъектами, он вновь назначит Бабиша".

В числе тем, волнующих чешских избирателей — не самые лучшие отношения Бабиша с Брюсселем и его жёсткая позиция по отношению к мигрантам.

Среди оппонентов, претендующих на лидерство, — коалиция между центристской партией "Старосты и независимые" и леволибералами из "Пиратской партии". Они по опросам на третьем месте.

Иван Бартош, лидер "Пиратской партии":

"Ложь — костыль некомпетентных людей и инструмент тех, кто на все способен. Премьер-министру Бабишу приходится лгать, но мы можем сказать правду о нём".

Бабиш, в свою очередь, заявил, что будет готов к коалиционным переговорам с любой партией, кроме "Пиратов".

Иржи Скацель, Euronews:

"Выборы начнутся в пятницу, 8 октября".