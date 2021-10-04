Афганистан: девушкам путь в школу заказан

После августовского захвата власти в Афганистане движением "Талибан"* девочкам старше двенадцати лет путь в школу заказан. Среднее образование теперь - прерогатива исключительно учеников мужского пола от 13-ти до 18-ти лет. Женщины-учителя в мужские классы также не допускаются.

Это учебное заведение в Кабуле финансируется исключительно на средства афганской общины Швейцарии. Учитель Решад Аттаи не верит, что талибы в ближайшее время откажутся от введенного ими образования по гендерному признаку: "Не думаю, что стоит быть оптимистом, - говорит он, - это очень плохой сигнал: половину общества попросту отрезали"...

Замила Юнус живет в Женеве, она - одна из тех, кто финансирует школу в Кабуле.

"Девочки старше двенадцати лет вынуждены учиться дома, - рассказывает она. - Каждый день они звонят директрисе и спрашивают, когда смогут вернуться в классы, но та пожимает плечами"...

Директриса школы Ясамин Аттаи показывает компьютерный класс, переоборудованный в молельную комнату. Талибы уже дважды пытались инспектировать школу: "Для меня каждый их визит в школу - огромный стресс, я просто боюсь их"...

Директриса и учитель сами навещают учениц, исключенных из школы. 15-летняя Брейна была одной из самых способных в классе. Теперь ей не остаётся ничего другого, как учиться самостоятельно. Демонстрируя свою школьную форму, Брейна не может сдержать слёз: "Прошло два месяца, я чувствую себя как в клетке. Даже представить не могу, что женщинам не осталось места в обществе, что девочки больше никогда не смогут ходить в школу"...

* Признано в РФ террористической организацией.