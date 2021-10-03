Антитела против вакцины?

Даже Владимир Путин и Реджеп Эрдоган не сходятся во мнении, какой уровень антител считается "высоким": лидеры двух стран встречались несколько дней назад и обсуждали, в том числе, результаты своих тестов.

В России тестирование на антитела очень широко распространено: в конце мая стартовала общенациональная кампания. И сейчас некоторые специалисты считают её одной из причин пробуксовки вакцинации.

Анастасия Васильева, глава "Альянса врачей" (признан в РФ иноагентом):

"Разумеется люди не понимают [что им делать], потому что им всё время говорят разные версии. Очень хочется, чтобы эксперты в минздраве и по всей стране, даже если они ошибались, то выдвигали бы какую-то новую версию и подкрепляли бы её достоверными данными, которые могли бы убедить людей [вакцинироваться]. А что им делать — у нас есть закон, он такой, поэтому люди не вакцинируются, они не знают: "а что если я сейчас вакцинируюсь, у меня высокие антитела, мне будет плохо из-за этого".

"Высокие титры" считаются законным предлогом отложить прививку. Лишь несколько дней назад число полностью привитых россиян превысило 40 млн человек, это около 36% совершеннолетних.

Западные же специалисты считают, что тест на антитела — лишь инструмент статистики; они категорически не рекомендуют использовать его для принятия индивидуальных решений — отказа от вакцинации, например. Главная проблема в том, что врачи в мире до сих пор не пришли к консенсусу, какие именно цифры могут гарантировать защиту, и обеспечивают ли её вообще — учитывая ещё и постоянные мутации коронавируса.

ВОЗ рекомендует делать прививку независимо от того, болел ли уже человек — или думает, что болел.