В США прошёл "Марш женщин" за право на аборт

В Вашингтоне прошел "Марш женщин", первый при администрации Байдена. Несколько тысяч человек требовали не допустить ужесточения законов об абортах в стране.

Конечный пункт назначения шествия - здание Верховного суда США. Именно он в начале сентября отказался приостановить действие принятого в Техасе закона об абортах, который считается одним из самых строгих в стране.

Марш женщин прошел во многих крупных городах. В том числе в Остине, столице штата Техас. Там в начале сентября вступил в силу закон, который в большинстве случаев запрещает проведение абортов после шести недель беременности, а также в случае, если зачатие - результат изнасилования или инцеста.

Отмены или приостановки действия закона ранее добивались правозащитники. По их словам, аналогичные правила могут ввести и во многих других штатах, где у власти находятся республиканцы.

Истцы подчеркивали, что нормы, о которых идет речь, фактически означают почти полный запрет на аборты.