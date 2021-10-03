Молодёжь ждёт "взрослого" саммита по климату

Молодёжь ждёт "взрослого" саммита по климатуКомментарии
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В Милане завершилась молодежная конференция по климату в преддверии 26-ого климатического саммита ООН.
На протяжении трех дней здесь велись оживленные дискуссии. Кроме 400 участников из разных стран на мероприятие в большом количестве приехали экоактивисты движения "Пятницы ради будущего" во главе с Гретой Тунберг. Что не прошло незамеченным.
Одно из самых ожидаемых событий в сфере климата пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Активисты и все неравнодушные к проблемам экологии надеются, что мировым лидерам удастся договориться об ограничении прибылей глобализированной экономики в пользу планов зеленого развития.