"Грузинская мечта" ушла в отрыв

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" лидирует на прошедших в стране муниципальных выборах по пропорциональным спискам. Она набирает около 49% голосов. На втором месте с 31% голосов идет оппозиционная партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета около 50% голосов.

Я хочу поздравить вас всех. Дорогие мои, для нас большая честь победить в восьмой раз. Я хочу поздравить вас и каждого члена партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили премьер-министр Грузии

Что касается выборов мэра Тбилиси - здесь ситуация неоднозначная. Данные экзитполов изначально разнились - одни из них предрекали победу оппозиционному кандидату Нике Мелии от "Единого национального движения". Но как показывают предварительные данные ЦИК, лидирует все же кандидат от правящей партии Каха Каладзе.

Тем не менее партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили верит в свою победу в столице.

У нас будут досрочные парламентские выборы в Грузии, и благодаря этой победе бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, конечно же, будет освобожден из тюрьмы Ника Мелия лидер партии ЕНД, кандидат в мэры Тбилиси

Выборы прошли на следующий день после ареста Михаила Саакашвили, накануне он вернулся на родину, чтобы заручиться поддержкой оппозиции.

В Грузии на него заведено четыре уголовных дела, по некоторым из них бывший президент был заочно признан виновным и осужден. В частности, к 3 и 6 годам заключения.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, не дожидаясь окончания своего президентского срока. До своего ареста политик проживал на Украине.