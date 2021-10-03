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Франция

Умер французский бизнес-магнат и бывший политик Бернар Тапи

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 Ольга Кепински
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Бернар Тапи на заседании суда
Бернар Тапи на заседании суда   -   Авторское право  Michel Euler/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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Французский бизнес-магнат и бывший политик Бернар Тапи умер в возрасте 78 лет после четырехлетней борьбы с раком желудка.

В начале 1990-х он занимал пост министра по делам городов в правительстве Пьера Береговуа. Помимо этого Тапи был владельцем корпорации Adidas и футбольного клуба "Олимпик Марсель". С его именем связано несколько громких судебных дел.

Полгода Тапи и его жена стали жертвами ограбления в своем доме, при этом преступники избили и связали их.