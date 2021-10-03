Умер французский бизнес-магнат и бывший политик Бернар Тапи

Французский бизнес-магнат и бывший политик Бернар Тапи умер в возрасте 78 лет после четырехлетней борьбы с раком желудка.

В начале 1990-х он занимал пост министра по делам городов в правительстве Пьера Береговуа. Помимо этого Тапи был владельцем корпорации Adidas и футбольного клуба "Олимпик Марсель". С его именем связано несколько громких судебных дел.

Полгода Тапи и его жена стали жертвами ограбления в своем доме, при этом преступники избили и связали их.