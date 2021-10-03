Румыния: тысячи людей протестуют против санитарных ограничений

В Бухаресте прошли акции протеста против санитарных ограничений, введенных румынскими властями в рамках борьбы с распространением коронавируса. Манифестации начались одновременно в двух местах на Университетсткой площади и площади Победы, затем демонстранты объединились. Люди держали в руках плакаты "Свободу", "Зеленые серификаты это диктатура", Долой правительство".

Эммануэль, участник пртеста: "Сейчас нас заставляют делать третью дозу вакцины, а потом может быть и четвертую? Мы не желаем участвовать в этом медицинском эксперименте".

На ужесточение санитарных мер власти пошли из-за всплеска заболеваемости COVID-19. В Румынии, население которой составляет 19 миллионов человек, количество ежедневных случаев заражения коронавирусом выросло с тысячи до более 12 тысяч всего за месяц. Правительство решило, что только вакцинированные люди теперь смогут посещать рестораны и кафе. В общественных местах ношение масок будет обязательным.

Флоран, участник протеста: "Они принимают меры и при этом игнорируют наши потребности и интересы наших детей. Учеников в школах заставляют носить маски, и не дают им право выбора".

В Румынии вакцинированы всего 33,5% взрослого населения, больницы снова начали испытывать высокую нагрузку. Организаторы акции протеста заявляют, что власти укреплять систему здравоохранения, а не на ужесточать санитарные меры.