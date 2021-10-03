"Досье пандоры": офшоры для политиков, олигархов и знаменитостей

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал т.н. "Досье Пандоры", в котором утверждается, что сотни политиков, в том числе 19 из России, пользуются офшорными зонами для накопления тайных активов и уклонения от уплаты налогов.

На сайте организации, базирующейся в США, утверждается, что это самое масштабное разоблачение финансовых секретов в истории журналистики, в работе над проектом приняли участие 600 сотрудников СМИ по всему миру.

Опубликованы выдержки из почти 12 млн конфиденциальных документов от 14 компаний, занимающихся вопросами работы в налоговых гаванях. По оценкам журналистов, большинство бенефициаров офшорных схем — россияне, в этом массиве данных их 14%.

Документы касаются 330 с лишним политиков и должностных лиц высокого ранга более чем в 90 странах, включая руководителей 35 государств, в частности Азербайджана и Украины.

Приводится информация о более чем о 130 миллиардерах и многих знаменитостях.