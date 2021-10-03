Сотни нелегалов прибыли на Лампедузу

Несколько сотен нелегальных мигрантов высадились на итальянской Лампедузе. Сообщается, что это граждане стран Северной Африки и Бангладеш. Пассажиров нескольких лодок в море подобрали коммерческие суда и передали властям и береговой охране.

В последние месяцы остров переживает новую волну миграции. За этот неполный год сюда прибыли около 45 тысяч человек — вдвое больше, чем за полный предыдущий.

Беженцев после регистрации и тестов на ковид постоянно предают на пришвартованные у острова суда-изоляторы, которые затем отправляются на Сицилию и материковую Италию, но всё равно центр по приёму мигрантов переполнен: в рассчитанном на 250 мест заведении периодически оказывается более тысячи человек одновременно.

На этом фоне на острове проходят траурные мероприятия: там вспоминают жертв крупного кораблекрушения. 8 лет назад возле Лампедузы перевернулось судно, перевозившее более 500 нелегалов. В результате погибли 366 человек.