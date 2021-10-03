Напряжение между Алжиром и Парижем не снижается. Вслед за отзывом посла из Франции, Алжир закрыл воздушное пространство для французских военных самолетов, осуществляющих миссию у берегов Африки.

Отношения резко обострились после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона. Как сказано в публикации "Монд", Макрон назвал "полностью переписанной официальную историю" Алжира, которая "основана не на истинах", а "на ненависти к Франции".

В Алжире назвали эти заявления безответственными и подчеркнули, что категорически не допустят вмешательства во внутренние дела государства.

Впрочем, и до этого отношения сторон были натянутыми. В минувшую среду Париж объявил о сокращении количества выдаваемых алжирцам виз вдвое. После этого посол Франции в Алжире был вызван в МИД, чтобы его уведомили об официальном протесте.