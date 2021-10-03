И спортсмены, и зрители: Лондонский марафон состоялся

Более сорока тысяч бегунов и тысячи зрителей на улицах британской столицы. Знаменитый Лондонский марафон на этот раз прошел в традиционном формате. В минувшем году из-за пандемии соревнование было виртуальным. Перед забегом все участники сдали тест на коронавирус. Марафонцы стартовали в районе Блэкхит и финишировали у Букингемского дворца.

Шарлота Пердью, спортсменка (заняла 10-е место): "Все прошло хорошо. Я не бежала марафон с 2019 года. Здорово, что мы вернулись сюда вместе с болельщиками".

Джон Фримен, участник-любитель: "Это прекрасно. Потрясающе! В прошлом году я участвовал в виртуальном соревновании, и это было совсем не то же самое. Сейчас все было замечательно. Толпы людей. Великолепная атмосфера. Я рад вернуться".

Победителем у мужчин стал эфиопский бегун Сисей Лемма, у женщин кенийка Джойсилин Джепкосгеи. Лондонский марафон проводится с 1981 года и используется для сбора средств на благотворительность.