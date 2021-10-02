Власти Тайваня: "Пекин вредит миру в регионе"

В Тайбэе осудили действия Пекина, который в годовщину основания КНР направил к Тайваню 38 военных самолетов, что, как заявляет МИД Тайваня, стало рекордным для одного дня количеством. "Угроза? Конечно", - указывается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Военные Тайваня подняли в воздух патрульные самолеты для наблюдения, а так же выпустили радиооповещения с требованием к самолетам ВВС Народно-освободительной армии Китая покинуть соответствующий район.

Су Чжэньчан, премьер-министр Тайваня: "Китай всегда совершал отвратительные и варварские действия, и вредит миру в регионе. Международное сообщество постепенно отвергает подобное поведение Китая".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне с коммунистами. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.