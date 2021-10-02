"Пыль в глаза Европе": Тихановская — о референдуме в Беларуси

Белорусские власти пытаются шантажировать Европу при помощи мигрантов. Об этом заявила Светлана Тихановская.

В интервью Euronews Греция один из лидеров белорусской оппозиции рассказала о том, как нынешняя власть оказывает давление на европейские границы .

— Все те группы людей, которые подходят к границе, сопровождаются сотрудниками КГБ, белорусским ОМОНом. За ними следят люди режима. Вот почему это "организованные группы". Конечно, для Европы сложный вопрос, что делать с ними, потому что эти мигранты также стали заложниками режима. И они в этом не виноваты. Но вы не должны позволять режиму шантажировать Европу мигрантами.

Белорусская оппозиция уже заявила, что не признает результаты референдума по новой Конституции, запланированного президентом Лукашенко на начало 2022 года. Среди основных изменений - перераспределение полномочий между президентом, парламентом и правительством, а также создание нового руководящего органа - Всебелорусского народного собрания.

Светлана Тихановская считает, что этот референдум - лишь создание видимости демократических изменений в стране.

— Все в Беларуси осознают, что этот референдум - как "пыль в глаза" Европе. Мол, посмотрите, я делаю что-то для демократизации. __Думаю, что люди настолько напуганы насилием, что никто не пойдет голосовать.

Светлана Тихановская примет участие в Афинском демократическом форуме. В Грецию она вернулась спустя несколько месяцев после участия в другом мероприятии - Дельфийском экономическом форуме. Там же присутствовали другие сторонники оппозиции Роман Протасевич и София Сапега. По возвращению из Афин в Вильнюс самолет с ними был вынужден приземлиться в Минске, где те были арестованы. Расследование этого инцидента до сих пор продолжается.

— Мы ждем официальных результатов расследования ICAO Международная организация гражданской авиации. __После этого мы сделаем выводы и приступим к привлечению виновных к ответственности.

Светлана Тихановская обсудила с министром внутренних дел Греции Макисом Воридисом возможность возбуждения международного уголовного дела по факту угона самолета Ryanair.