"Сниффер" следит за грузовыми судами

"Сниффер" следит за грузовыми судамиКомментарии
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Этот небольшой двухвинтовой самолет поднимается в небо у берегов Бельгии с одной целью — замерить содержание серы и азота в выхлопных газах грузовых судов.
Самолет береговой охраны оснащен датчиком загрязнения атмосферы, который экипажи называют "сниффером". Его задача - проверить, соответствуют ли выбросы оксидов азота и серы с морских судов европейским нормам. При значительном превышении - судовладельцам грозят серьезные штрафы.
Морской коридор 65-километрового участка побережья Бельгии - часть загруженного судоходного маршрута между Северным морем и Ла-Маншем. В день здесь может проходить до 400 судов, направляющиеся в или из крупнейших европейских портов - Роттердама, Антверпена и Гамбурга.