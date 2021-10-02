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Италия

Жители "рая для беженцев" поддержали осуждённого мэра

Access to the comments Комментарии
 Ольга Кепински
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Жители "рая для беженцев" поддержали осуждённого мэра
Авторское право  Salvatore Cavalli/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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Приговоренный к длительному тюремному сроку бывший мэр итальянского города Риаче Доменико Лукано встретился с местными жителями, возмущенными столь строгим приговором. Он был осужден на 13 лет за преступный сговор в целях поощрения нелегальной миграции, мошенничество и хищения.

Это невыносимо. Улицы полны людей. Все они возмущены, и возмущены настолько, что хотят написать папе Римскому, президенту республики - вот, чего они хотят
Доминико Лукано
бывший мэр Риаче

Как утверждала прокуратура, Лукано способствовал заключению фиктивных браков с мигрантами, чтобы те получили разрешение на проживание. Также ему вменяли распределение муниципальных тендеров без проведения конкурса. Все обвинения бывший мэр отвергает и намерен обжаловать приговор.

Я убежден, что в конце концов Лукано будет оправдан. Благочестивый человек, полная противоположность преступнику, человек, который открыл свое сердце и свой город состраданию. Поэтому я возмущен таким приговором
Луиджи Де Маджистрис
мэр Неаполя

При Лукано небольшую коммуну с населением в полторы тысячи человек называли "раем для беженцев". Им помогали с документами, жильем и учебой. На волне миграционного кризиса в Риаче обосновались сотни мигрантов.

Однако суд посчитал, что при этом использовались мошеннические схемы.